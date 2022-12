Fussballlegende : Pelé geht es wieder schlechter

Weihnachten wird der als Pelé bekannter Edson Arantes do Nascimento im Spital verbringen. Laut Ärzten hat sich sein Gesundheitszustand verschlechtert.

Nach Berichten in brasilianischen Medien hatte Fussballstar Kylian Mbappé auf Twitter zum «Beten» für den «König» aufgerufen.

In Doha im WM-Gastgeberland Katar wurde ein Bild Pelés mit Genesungswünschen an die Fassaden mehrerer Gebäude projiziert.

Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, gilt als einer der grössten Fussballer aller Zeiten. (Archivbild)

Der 82-Jährige leidet an Krebs.

Das Albert-Einstein-Spital in São Paulo teilte am Mittwoch mit, Pelés Krebserkrankung sei weiter vorangeschritten. Er befinde sich wegen Nieren- und Herzfunktionsstörungen in verstärkter ärztlicher Betreuung. Das Spital erwähnte keine Anzeichen der kürzlichen Atemwegsinfektion des dreimaligen Fussball-Weltmeisters, die von Covid-19 verschlimmert worden war.