Pelé: Barack Obama trauert um verstorbene Fussball-Ikone

Barack Obama : «Pelé hat die Macht des Sports verstanden, Menschen zusammenzubringen»

Am Tag nach dem Ableben der brasilianischen Fussballikone Pelé überschlagen sich die Kondolenz-Nachrichten.

US-Präsident Joe Biden hat sich den zahlreichen Trauerbekundungen aus aller Welt nach dem Tod des brasilianischen Ausnahmefussballers Pelé angeschlossen. «Für einen Sport, der die Welt wie kein anderer zusammenbringt, ist Pelés Aufstieg aus bescheidenen Anfängen zu einer Fussballlegende eine Geschichte über das, was möglich ist», sagte er. Seine Gedanken und die von First Lady Jill Biden seien an diesem Tag bei Pelés Familie und bei allen, die den 82-Jährigen geliebt hätten.