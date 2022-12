Pelé stirbt im Alter von 82 Jahren

Er wurde 82 Jahre alt : Pelé ist tot – die Welt trauert um die grösste Fussball-Ikone der Geschichte

Edson Arantes do Nascimento ist tot: Der als Pelé bekannt gewordene Fussballer starb Alter von 82 Jahren in São Paulo. Für viele war er schlicht der Grösste aller Zeiten.

Pelé arbeitete als Schuhputzer

Pelé kam am 23. Oktober 1940 als erstes Kind von João Ramos do Nascimento und Maria Celeste Arantes in Três Corações im Bundesstaat Minas Gerais zur Welt. Sein Vater, der als Fussballer Dodinho genannt wurde, hoffte selbst auf eine Profi-Karriere bei Atlético Mineiro, doch eine komplizierte Verletzung zerstörte seine Träume. Die Familie, die in ärmlichen Verhältnissen lebte, zog in den Bundesstaat São Paulo um. Um das Einkommen der mittlerweile sechsköpfigen Familie aufzubessern, arbeitete der kleine Edson als Schuhputzer und Botenjunge. Seine Leidenschaft galt schon früh dem Fussball: Oft schwänzte er die Schule, um in einer Strassenmannschaft zu spielen. Damals erhielt er auch seinen Beinamen Pelé.