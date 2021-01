US-Kongress : Pelosi bleibt Vorsitzende des Repräsentantenhauses

Die 80-jährige Demokratin Nancy Pelosi führt in der Kongresskammer weiter die Demokraten an. Um diese Wahl zu gewinnen, musste sie einige Abgeordnete aus den eigenen Reihen überzeugen.

Die Demokratin Nancy Pelosi ist am Sonntag vom neu zusammengetretenen US-Repräsentantenhaus als Vorsitzende wiedergewählt worden. Die 80-Jährige führt damit die knappe demokratische Mehrheit in der Kongresskammer unter dem gewählten Präsidenten Joe Biden weiter an. Ob die Demokraten auch im Senat die Kontrolle übernehmen können, klärt sich erst bei zwei Stichwahlen am Dienstag.