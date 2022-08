Pressestimmen : «Pelosi hat letzte Chance ergriffen, Peking den Mittelfinger zu zeigen»

«USA wären in Konflikte mit gleich zwei Erzfeinden verwickelt»

«Derzeit haben die USA und ihre europäischen Verbündeten alle Hände voll zu tun mit dem Krieg in der Ukraine. Ein eventueller Sieg Wladimir Putins hätte schwerwiegende Auswirkungen auf die globale Sicherheit. US-Präsident Joe Biden versucht alles, um seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping davon abzuhalten, den Russen militärische Hilfe zu leisten. Angesichts dessen ist es in diplomatischer Hinsicht ganz bestimmt unglücklich (oder schlimmer noch), ihn herauszufordern. (...)

«Pelosi untergräbt Bidens Autorität»

«Letzte Chance ergriffen, Peking den Mittelfinger zu zeigen»

«Der umstrittene Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan (...) markiert den Höhepunkt des jahrzehntelangen Anti-Peking-Aktivismus der mächtigsten Politikerin der amerikanischen Geschichte. Während ihrer drei Jahrzehnte im Kongress war Pelosi eine hartnäckige Kritikerin der Kommunistischen Partei Chinas und behielt ihre rigide Haltung auch dann bei, als sie nicht in Mode war – was auch zu Problemen mit ihrer eigenen Partei geführt hat. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses hat ihr Engagement für die Menschenrechte in China als ‹Teil meiner Persönlichkeit› bezeichnet und sich stolz als die unbeliebteste Person in China beschrieben. (...)