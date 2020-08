Streit um US-Post

Pelosi ruft Abgeordnete aus Sommerpause zurück

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, will dringend über ein Gesetz abstimmen lassen, das Veränderungen bei der Post verhindern soll.

Vorwürfe an Leiter der Post

Pelosi warf dem Leiter der Post, Louis DeJoy, vor, weitreichende operative Veränderungen voranzutreiben, die den Postdienst verschlechterten, Sendungen verzögerten und drohten, den wahlberechtigten Amerikanern die Möglichkeit zu nehmen, ihre Stimmen bei der bevorstehenden Wahl im November rechtzeitig per Post abzugeben. Vor letzterem hatte die Post selbst in Briefen an die Bundesstaaten gewarnt, wie am Freitag bekannt wurde. DeJoy ist seit Mai in seinem Amt. Pelosi nannte den republikanischen Grossspender einen «Komplizen» von US-Präsident Donald Trump.