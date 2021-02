Viel Kampf, wenig Highlights : 44 Fouls, zwei Penaltys – St. Gallen spielt unentschieden gegen Sion

Je einen Elfmeter für beide Teams, nur einer wurde verwandelt: In einem umkämpften Spiel zwischen Sion und St. Gallen kommt es zu einem 1:1-Unentschieden.

Nach dem 3:2-Sieg von Sion am 3. Februar trafen die Walliser in diesem Monat bereits zum zweiten Mal auf die St. Galler. Die erste Halbzeit am Samstagabend verlief bis auf zwei Penaltys ziemlich unspektakulär. Grgic verwandelt bereits in der vierten Minute einen Elfmeter zur 1:0-Führung für Sion. Elf Minuten später bekommen die St. Galler ihre Chance vom Elfmeterpunkt, doch Quintillà scheitert kläglich an Torwart Fayulu. Beim Versuch eines Nachschusses rennt der St. Galler Mittelfeldspieler auch noch gegen den Kopf des Sion-Goalies, was ihm eine Gelbe Karte einhandelte.