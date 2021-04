Isabella P.: « Die Strecke von Zürich nach Basel hat sich angefühlt, als ob ich in der Ukraine mit meiner Grossmutter aufs Land fahren würde. Es sind absolute Schrottzüge, welche diese Strecke fahren. Ich verstehe nicht, wieso die SBB Basel so sehr hasst. Dass sie nur solche Züge nach Basel lässt und dass es eine grosse Ausnahme ist, wenn man mal in einem anständigen zweistöckigen Zug hockt, welcher das Geld, das man jeden Monat ausgibt, auch wert ist. »

SBB: « Wir verstehen den Ärger. Bei ungeplanten Änderungen im getakteten Fahrplan tun wir aber alles, um die Reisenden an ihr Ziel zu befördern. In Ausnahmefällen geschieht das mit älterem Rollmaterial, weil nur so ein Zugausfall oder eine verlängerte Reisezeit für unsere Kundinnen und Kunden verhindert werden kann. Für eine pünktliche Fahrt in einem älteren Zug gibt es keine Entschädigung. »