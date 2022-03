Gleisschaden – Pendler brauchen viel Geduld zwischen Zürich und Rapperswil 

Am Mittwochmorgen meldete die SBB eine Störung zwischen Zürich und Rapperswil.

In der Nacht auf Mittwoch gab die SBB Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Uster und Rapperswil bekannt. Grund dafür seine ausserordentliche Bauarbeiten. Betroffene Bahnlinien sind die S5 und die S15.

Die SBB spricht von einem Ausfall auf unbestimmte Zeit. Die SBB empfiehlt daher Reisenden, die aus Winterthur nach Rapperswil reisen wollen, via Meilen zu fahren. Vom Zürich HB aus ist Rapperswil am besten via Pfäffikon SZ zu erreichen.