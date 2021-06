Pfäffikon SZ - Pendler waten barfuss durch überschwemmten Bahnhof

Was für ein Start in den Feierabendverkehr: Am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr schicken mehrere News-Scouts Bilder einer überschwemmten Unterführung am Bahnhof in Pfäffikon SZ. Einer der Pendler vor Ort zeigt sich pragmatisch und läuft barfuss durch das knöcheltiefe Wasser, um zu seinem Zug zu gelangen. Rund 20 Personen haben es ihm anschliessend gleichgemacht, gibt eine weitere Person an, die vor Ort war.