Zugausfälle in der Romandie – Pendlerinnen und Pendler nerven sich über Kommunikation der SBB

Darum gehts Der Bahnverkehr im Sektor Lausanne-Genf ist weiterhin in beide Richtungen gestört.

Der Bahnverkehr zwischen den beiden Städten dürfte sich erst am Freitag wieder normalisieren.

Eine Pendlerin musste wegen der Zugausfälle im Büro auf einem Sofa schlafen.

Der Ausfall der Züge zwischen Genf und Lausanne hat vielen Pendlerinnen und Pendlern Probleme bereitet. Laut «Alertswiss» ist der Bahnverkehr im Sektor Lausanne-Genf weiterhin in beide Richtungen gestört. Es seien nun Ersatzbusse unterwegs, heisst es auf dem Informationsportal des Bundes. Gemäss «20 Minutes» sind die Verkehrsbetriebe von Genf (Transports publics genevois, TPG), Lausanne (Transports publics lausannois, TL) und die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) der SBB nun zu Hilfe geeilt.

Behebung des Problems ist komplizierter als erwartet

In einer Medienmitteilung der SBB heisst es, dass der Boden unter einem Gleis bei Tolochenaz eingebrochen sei. Man habe sofort mit der Reparatur begonnen. «20 Minutes» berichtet, dass sich der Verkehr zwischen Genf und Lausanne erst am Freitag wieder normalisieren werde. Die Wiederherstellung der Gleise erweise sich komplizierter als erwartet.

Pendlerinnen und Pendler nerven sich über Kommunikation der SBB

In einem weiteren Artikel schreibt «20 Minutes», dass sich viele Pendlerinnen und Pendler über die Kommunikation der SBB genervt hätten. Die Zeitung zitiert etwa die Pendlerin Laura, die in Lausanne arbeitet und in Genf wohnt. Sie habe wegen der Zugausfälle im Büro auf einem Sofa schlafen müssen. «Die SBB-Website war nicht auf dem neuesten Stand», kritisiert Laura. Der Zug sei nicht da gewesen, als sie am Bahnhof angekommen sei, und die Kontrolleure hätten ihr auch nicht helfen können.

Auch die Genfer Studentin Léa musste das Sofa bei Lauras Arbeitgeber nutzen. Sie gibt an, wegen der Störung bei der SBB viel Geld verloren zu haben. Sie arbeite in einem Gemeindezentrum und der Mittwoch wäre diese Woche der einzige Tag gewesen, an dem sie im Studentenjob hätte Geld verdienen können. So seien ihr 250 Franken entgangen. Sie habe so ein Viertel ihres Monatseinkommens verloren, sagt Laura.

Öffentliche Verkehrsbetriebe helfen der SBB aus

Die genauen Gründe für die Verzögerungen im Bahnverkehr sind noch nicht geklärt. Gemäss «20 Minutes» ist allerdings das Unternehmen Energie360 für die Panne verantwortlich. Die Gemeinden Morges und Tolochenaz hätten dieses mit der Durchführung eines Projekts beauftragt. Die geplante Bohrung auf dem EnerLac-Gelände sei aber schief gegangen. Ein Teil der Arbeiten hätten auch Drittfirmen verrichtet, so «20 Minutes».

Der Bahnverkehr auf der Strecke Genf-Lausanne zwischen Allaman und Morges ist seit Dienstagnachmittag unterbrochen, nachdem es bei Tolochenaz im Kanton Waadt zu einem Gleisbruch kam. Die TPG hätten deswegen ihre Fahrerinnen und Fahrer kontaktiert, «um zu sehen, ob jemand von ihnen bereit ist, in den Kanton Waadt zu fahren», sagt Mediensprecher François Mutter. In der Folge habe TPG sechs Busse und drei Reisebusse der Linien 5, 8, 20, 21 und 25 abgezogen. Das Unternehmen erhalte dafür eine finanzielle Entschädigung, schreibt «20 Minutes». Die Auswirkungen auf das eigene Netz seien «relativ begrenzt geblieben», sagt Mutter. Auf einigen Linien seien die Wartezeiten etwas länger als sonst gewesen. Auch am Mittwoch seien noch sechs Fahrzeuge der TPG zwischen Genf und Allaman unterwegs.

Die SBB fragte auch bei den TL an, ob sie Fahrzeuge für den Personentransport auf den Strassen zwischen Morges und Allaman zur Verfügung stellen können. Die TL setzten daraufhin drei Gelenkfahrzeuge eingesetzt. Die Fahrerinnen und Fahrer sollten bis 1 Uhr nachts zur Verfügung stehen. Da es aber «keinen Bedarf der Kundinnen und Kunden» gegeben habe, habe die TL die Mitarbeitenden um 22 Uhr entlassen. Seit Mittwoch fahren nun sechs Busse der TL auf der gleichen Strecke. Die TPF helfen der SBB ebenfalls mit sieben Bussen auf der Strecke Morges-Allaman aus. Am Mittwoch seien gar 17 Fahrzeuge im Einsatz.