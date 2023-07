Argentinien: Penis-Fische überschwemmen Strand

Der sogenannte Penis-Fisch ist eigentlich ein Seewurm der Art Urechis unicinctus. In Asien gelten die Tiere als Delikatesse.

Der Strand bei El Murtillar in Patagonien war am 18. Juli 2023 von Tausenden Penis-Fischen überschwemmt.

Tausende Penis-Fische lagen an einem Strand in Feuerland.

Die Bewohner der argentinischen Stadt Río Grande waren letzten Dienstag sehr überrascht, als ein Strand bei El Murtillar in der südlichen Provinz Feuerland von Penis-Fischen komplett bedeckt war. Die zappeligen Tiere seien nach einem schweren Sturm angeschwemmt worden, der am Abend zuvor über der Region tobte, wie das lokale Portal «Gaceta Truncadense» berichtet.

Die Einheimischen bezeichneten das massenhafte Erscheinen der Penis-Fische als ein seltsames Phänomen. Örtliche Fischer kamen in Scharen an den Strand, um diese rosaroten Kreaturen aufzusammeln und sie als Köder beim Angeln von Wolfsbarschen zu verwenden. Die Penis-Fische dienen als Nahrung für grössere Fische, Haie und Otter, aber auch für die Möwen an den Küsten Südpatagoniens.