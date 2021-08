Penisschlangen in Floridas Gewässern aufgetaucht – das steckt dahinter

In Florida häufen sich die Sichtungen sogenannter Penisschlangen in freier Wildbahn. Die auch Gummiaale genannten Tiere stammen ursprünglich aus Südamerika.

1 / 14 Die «Penisschlagen» stammen ursprünglich aus Kolumbien und Venezuela. Flickr/Josh More/CC BY-NC-ND 2.0 Doch mittlerweile werden sie auch in Florida in Süssgewässern entdeckt. Das erste Exemplar fernab der Heimat wurde im Oktober 2019 in Miami-Dade County nachgewiesen. Screenshot MyGoogleMaps Bei der Bezeichnung Penisschlange handelt es sich um einen Spitznamen. Der wissenschaftliche Name der Amphibienart lautet Typhlonectes natans. Frank Brandstätter/Zoo Dortmund

Darum gehts Seit 2019 wurden in Florida mehrfach sogenannte Penisschlangen entdeckt.

Bei den Tieren handelt es sich um Amphibien, die ursprünglich aus Südamerika stammen.

Ihr offizieller Name lautet Typhlonectes natans.

Es sind nicht die ersten penisförmigen Tiere, die in den USA aufgefunden wurden.

Ihr Spitzname ist wenig schmeichelhaft. Doch ihr wissenschaftlicher Name – Typhlonectes natans – ist schwer zu merken. Entsprechend behelfen sich die USA mit Namen, die das Äussere der Tiere beschreiben. Sie nennen sie Penisschlange oder Gummiaale. Beides passt irgendwie.

Die zur Familie der Schwimmwühle zählenden Amphibienart besitzt kleine, durchscheinende Augen und kurze, ausstülpbare Tentakeln, mit denen sie sehr gut riechen kann. Die Nasenöffnungen liegen seitlich am Kopf. Ein äusserlich sichtbares Ohr haben sie nicht.

Erster Fund im Jahr 2019

Eigentlich sind die Penisschlangen in Kolumbien und Venezuela beheimatet. Doch mittlerweile werden sie auch in Florida in Süssgewässern entdeckt, wie Heute.at schreibt. Wahrscheinlich, so vermuten Forschende, handele es sich dabei um «ausrangierte Haustiere», die in das heimische Ökosystem geschleust wurden.

Das erste Exemplar fernab der Heimat wurde im Oktober 2019 in Miami-Dade County in Florida nachgewiesen, berichtet Reptilesmagazine.com. Obwohl das Tier sich beim Fang in einem guten Gesundheitszustand befand, verstarb es wenig später, weil es die Futteraufnahme verweigert hatte. Heute befindet es sich in der herpetologischen Sammlung des Florida Museum of Natural History.

Penis-Invasion am Strand

Im Jahr 2019 tauchten in den USA aber nicht nur Penisschlangen, sondern auch penisförmige Würmer auf: Im Winter desselben Jahres wurden am kalifornischen Drakes Beach Tausende Exemplare an den Strand gespült. Bei genauerer Betrachtung entpuppten diese sich als Igelwürmer (Urechis caupo), die dem männlichen Geschlechtsteil noch ähnlicher sehen als Typhlonectes natans (siehe Bildstrecke).

Grund für das massenhafte Auftauchen der pulsierenden Würmer war ein heftiger Sturm, der das Meer aufgepeitscht und die Tiere aus ihren unterirdischen Bauten im sonst seichten Wasser herausgedrückt hatte.

