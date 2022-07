Daten aus Grossbritannien: Penisschwellung und Analschmerzen – diese Affenpocken-Symptome sind neu

Affenpocken sind eine seltene Erkrankung, die in Teilen Afrikas endemisch ist, also fortwährend gehäuft vorkommt. Doch auch ausserhalb des Kontinents kam es in der Vergangenheit zu Fällen: In den Jahren 2018, 2019 und 2021 wurden einzelne Infektionen in Grossbritannien beobachtet – stets verbunden mit Reisen in Gebiete, in denen die Erkrankung endemisch ist oder mit Kontakt zu Reiserückkehrenden oder kontaminierten Materialien. Im Jahr 2003 gab es einen grösseren Ausbruch mit 70 bestätigten Fällen in den USA, verursacht durch importierte Präriehunde aus Ghana.