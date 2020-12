Solidaritätsaktion für russischen Fussballspieler : Penissymbol am Himmel – Russische Fluglinie entlässt Vizechef

Ein Penis am Himmel ist verantwortlich für eine Entlassung des Vizechef einer russischen Airline. Piloten hatten eine Route gewählt, die ein Penissymbol darstellt.

Nach einem riskanten Flugmanöver mit einer Passagiermaschine sind bei der russischen Billigairline Pobeda der Vizechef entlassen und der Generaldirektor verwarnt worden. Piloten der Airline hatten bei einem nicht erlaubten Manöver mit dem Flugzeug samt 100 Passagieren an Bord eine Route gewählt, die ein Penissymbol darstellt. Der Aufsichtsrat habe nun die Konsequenzen gezogen, berichtete die Moskauer Zeitung «RBK» am Mittwoch auf drei Seiten. Zu dem für die Passagiere gefährlichen Abweichen von der Reiseroute war es auf einem Flug am 11. November von Moskau nach Jekaterinburg gekommen, hiess es.