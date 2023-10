John hätte nach 42 Jahren bei der Firma mehr verdient

Für seine Arbeitskollegen und -kolleginnen sei diese Anerkennung für John und sein Engagement im Unternehmen nicht genug. Viele dieser Menschen kennen den Mann seit über 30 Jahren – für so viel Ungerechtigkeit haben sie kein Verständnis. Die Videoaufnahmen zeigen den Mann bei der Arbeit in einem Lagerhaus. Der Name des Unternehmens ist nicht bekannt, Sonias Video erreichte in wenigen Stunden knapp 400'000 Menschen.