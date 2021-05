Weltraumschrott : Pentagon besorgt wegen Absturz der chinesischen Rakete

Derzeit sei es noch unmöglich, die Absturzstelle der Rakete zu berechnen, weshalb das US-Verteidigungsministerium nicht ausschliesst, dass sie auf bewohntes Gebiet fällt.

Das US-Verteidigungsministerium verfolgt mit Sorge die offenbar unkontrollierte Rückkehr einer chinesischen Weltraum-Rakete vom Typ Langer Marsch zur Erde. Die Rakete sinke derzeit «fast intakt nach unten» und werde voraussichtlich ungefähr am Samstag wieder in die Atmosphäre eintreten, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch. Eine exakte Absturzstelle zu berechnen sei wegen des unkontrollierten Absinkens derzeit fast unmöglich.

Die Rakete hatte am vergangenen Donnerstag das erste Modul einer neuen chinesischen Raumstation ins All gebracht. Nach der Trennung von dem Bauteil begann sie, die Erde in einer unregelmässigen Flugbahn zu umkreisen und verliert seitdem langsam an Höhe.