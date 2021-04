Rätselhaftes Flugobjekt : Pentagon bestätigt Echtheit von «Pyramiden»-Ufo-Video

2019 flogen unidentifizierte Flugobjekte über US-Kriegsschiffe und wurden dabei gefilmt. Private veröffentlichten die Aufnahmen - nun bestätigte das US-Militär deren Echtheit.

Die Filmaufnahmen zeigen ein pyramidenförmiges Flugobjekt am Himmel.

Die US-Behörden zeigen seit einigen Jahren zunehmend Offenheit, wenn es um Aufnahmen unbekannter Flugobjekte geht. Erst vor wenigen Wochen kündigte der frühere US-Geheimdienstchef John Ratcliffe an, dass bis Mitte Jahr ein Bericht über entsprechende Beobachtungen von UFOs oder, wie unbekannte Flugobjekte auch genannt werden, UAPs (Unidentified Aereal Phenomena) publiziert werden soll.

Nun hat das Pentagon erneut die Echtheit von Filmaufnahmen bestätigt, die der Filmemacher Jeremy Corbell unlängst veröffentlichte. Diese zeigen ein pyramidenförmiges Flugobjekt am Himmel sowie drei weitere Objekte, die von Angehörigen der US Navy mit der Kamera eingefangen wurden.

Nun hat die Marine die Echtheit der Aufnahmen zugegeben. «Ich kann bestätigen, dass die entsprechenden Fotos und Videos von der US Navy gemacht wurden», sagt Sprecherin Susan Gough in einem Statement. «Die Task Force für UAPs untersucht die Sichtungen.» Details dazu wollte sie allerdings nicht bekanntgeben. Mittlerweile steht aber fest, dass die Aufnahmen des dreieckigen Objektes im Juli 2017 vor der Küste bei San Diego vom Kriegsschiff USS Russell aus gemacht wurden. Die anderen drei Objekte sind im Film nicht genau erkennbar.

Auf einer weiteren Aufnahme, die im März 2019 von der USS Omaha erstellt wurde, ist zu sehen, wie ein rundes Flugobjekt ins Meer zu stürzen scheint, eine anschliessende Suche brachte aber keine Resultate. Am selben Tag fing zudem ein F/A-18-Waffenoffizier mit seinem Handy in der Nähe der Marinebasis Oceana in Virginia drei Objekte ein, die später als «Kugel», «Zeppelin» und «Eichel» bezeichnet wurden.