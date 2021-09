Flughafen Kabul : Pentagon dementiert, Hunde zurückgelassen zu haben

In den sozialen Medien kursieren Bilder von Hunden in Käfigen, die angeblich dem US-Militär gehören. Doch das seien «keine Militärhunde», twittert nun der Pentagon-Sprecher.

Diese Bilder sorgen für Aufregung: Hunde in Käfigen in Kabul. (31. August 2021)

Das Pentagon hat Berichte dementiert, wonach die US-Armee bei ihrem Abzug aus Afghanistan mehrere Hunde am Kabuler Flughafen zurückgelassen hat. «Das US-Militär hat keine Hunde in Käfigen am internationalen Hamid-Karsai-Flughafen zurückgelassen, auch keine Militärhunde», schrieb Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Auf Fotos, die in sozialen Medien gepostet wurden, seien Hunde in einem afghanischen Tierheim zu sehen und nicht Tiere, für die das US-Militär Verantwortung trage.