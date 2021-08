Vormarsch der Taliban : Pentagon schickt 3000 Soldaten nach Kabul, um US-Botschaft zu evakuieren

Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich zusehends. Um Mitarbeiter der US-Botschaft zu evakuieren, leisten jetzt zusätzliche Truppen Boden- und Luftunterstützung.

Die US-Botschaft in Kabul bleibe geöffnet. Die USA will aber das Botschaftspersonal in den nächsten Wochen deutlich reduzieren.

Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban-Rebellen und der sich verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan schicken die USA zusätzliche Truppen. 3000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten sollten helfen, Mitarbeiter der US-Botschaft in Kabul zu evakuieren, sagte ein US-Beamter am Donnerstag. Die Soldaten würden Boden- und Luftunterstützung für die Abfertigung und die Sicherheit von US-Amerikanern leisten, die aus Afghanistan fortgeschickt werden sollten. Konkrete Zahlen nannte der Beamte nicht.

Kein Vertrauen in afghanische Regierung

Während die USA und andere westliche Staaten ihre letzten Truppen aus Afghanistan abziehen, haben die militant islamistischen Taliban in den vergangen Tagen elf von 34 Provinzhauptstädten des Landes erobert, darunter am Donnerstag Herat im Westen des Landes. Der US-Militärgeheimdienst schätzte nach Angaben eines Beamten, dass die Taliban Kabul binnen 30 Tagen bedrohen und das ganze Land in ein paar Monaten unter ihre Kontrolle bringen könnten. US-Präsident Joe Biden hat deutlich gemacht, dass er an der Entscheidung festhalten will, die US-Truppen aus Afghanistan bis Ende des Monats – nach knapp 20 Jahren – abzuziehen.