Sie ha be sich a llein im Ausland mehr wie sich selbst gefühlt habe, als wenn sie mit ihm zusammen sei. « Ich war schockiert und wütend – aber nicht auf sie » , so Green. Fox könne schliesslich nichts für ihre Gefühle. Die zwei hätten sich bereits Ende 2019 entschieden, eine Pause einzulegen. Er versichert, dass zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau kein böses Blut gebe : « Niemand von uns hat dem anderen was angetan, wir waren immer ehrlich zu einander. »