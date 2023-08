Parkbusse: Polizist fragt Pep Guardiola für Selfie

Darauf ist zu sehen, wie ein Polizist in Manchester den City-Trainer um ein Selfie bittet.

Zwei Siege aus zwei Spielen zum Ligaauftakt, zudem der Triumph im Supercup gegen Sevilla – für Man City ist der Saisonstart vollends geglückt und dennoch muss sich City-Coach Pep Guardiola mit einigen Sorgen herumschlagen. Captain Kevin de Bruyne fällt wegen einer Oberschenkelverletzung lange aus und auch Guardiola selbst verpasst wegen einer Operation am Rücken einige Partien.

Vor dem operativen Eingriff in Guardiolas Heimat Barcelona gab es für den Startrainer aber noch Ärger mit der englischen Polizei. Wie ein kurzes Video zeigt, kassierte der 52-Jährige in der Innenstadt Manchesters eine Parkbusse. Laut englischen Medienberichten soll die Aufnahme am letzten Montag gemacht worden sein.