Führungswechsel bei der Swiss. CEO Thomas Klühr tritt auf Ende 2020 zurück. Er ist bei der Lufthansa-Tocher seit 2016 im Amt. Wie der Konzern per Medienmitteilung bekannt gab, hat Klühr den Verwaltungsrat gebeten, ihn auf Ende Jahr von seiner Funktion zu entbinden. Er führt «private Gründe» für den Rückzug an. Wer die Nachfolge als CEO der Swiss antritt, ist derzeit noch unklar. Der Verwaltungsrat wird die Frage im vierten Quartal des Jahres klären, wie es in der Medienmitteilung heisst.