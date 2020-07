vor 11min

Sehr schlechter Empfang

Per Handy den Notruf alarmieren ist an diesem Ort praktisch unmöglich

Am Voralpsee kam es im August 2019 zu einem tödlichen Badeunfall. Nun hat die Stadt Massnahmen für eine höhere Sicherheit umgesetzt. Unter anderem gibt es neu ein Notruftelefon.

von Michel Eggimann

1 / 8 Seit letztem Donnerstag ist am Voralpsee ein Notruftelefon im Einsatz. Gemeinde Grabs Zudem gibt es beim Kiosk am See einen Defibrillator. Wikipedia/Adrian Michael Letztes Jahr konnte ein vermisster Schwimmer nur noch tot aus dem See geborgen werden. Kapo SG

Im letzten August musste ein Schwimmer tot aus dem Voralpsee geborgen werden. Er hatte zu einem Floss im See schwimmen wollen und wurde in der Folge vermisst. Die Gemeinde Grabs suchte darauf das Gespräch mit Fachleuten bei der Rettung, wie die Sicherheit am See gesteigert werden kann. Karin Blümli, die zuständige Gemeinderätin, sagt: «Neu hat es beim See ein Notruftelefon und beim Kiosk einen Defibrillator. So konnten wird die Sicherheit klar verbessern.» Es seien freiwillige Massnahmen, die nach den Gesprächen mit den Experten umgesetzt worden seien.

Man habe sich nach dem tödlichen Unglück grundsätzlich Gedanken gemacht, wie die Situation am Voralpsee verbessert werden könne – nicht nur für Schwimmer, sondern für jegliche Leute am See, also zum Beispiel auch für Wanderer.

Sichere Verbindung zum Notruf möglich

Wie «FM1 Today» schreibt, ist es das erste Schweizer Notruftelefon an einem See überhaupt. Nötig wurde es, weil der Handyempfang am Voralpsee schlecht ist. Joël Rodi, Präsident der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), sagt: «Der Handyempfang am Voralpsee ist stark eingeschränkt bis gar nicht erst vorhanden.» Dank des Telefons sei eine sichere Verbindung zum Notruf 144 möglich.