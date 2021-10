Personen ab 18 Jahren – Per sofort können sich alle Zürcher mit Johnson & Johnson impfen lassen

Vorweg wurde der Impfstoff am Referenzimpfzentrum am Hirschengraben in Zürich verimpft. (Symbolbild)

Vorweg wurde der Janssen-Impfstoff am Referenzimpfzentrum am Hirschengraben in Zürich verimpft. Ab dem 11. Oktober konnten Personen, die aus medizinischen Gründen nicht mit den mRNA-Impfstoffen geimpft werden können, damit am Referenzimpfzentrum geimpft werden.