Spitzenköchin Zineb Hattab hört beim Arbeiten Reggaeton

In Zürich führt sie unter anderem das Kle, das erste vegane Restaurant in der Schweiz, das einen Michelin-Stern erhalten hat.

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Whitney Houston: «I Will Always Love You».

«I Can See Clearly Now» von Johnny Nash oder «Walking On Sunshine» von Katrina & The Waves. Aber auch viele der Empowerment-Hymnen von Beyoncé, Lizzo oder Rihanna. Queen und all den Rock’n’Roll der 70er-Jahre – James Brown, Village People, Rick James, Roy Orbison, Michael Jackson, Corona, Eagles, Eurythmics, Bee Gees, Anita Ward, Gloria Estefan … die verbreiten alle einfach gute Vibes.