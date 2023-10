So wirkt sich Sport am Abend nicht negativ auf den Schlaf aus

Ausreichend Schlaf ist für ein gesundes Wohlbefinden unabdingbar. Das Gleiche gilt für regelmässige Bewegung . Beides lässt sich im Alltag oft aber nur schlecht vereinbaren. Zudem durchkreuzt unsere innere Uhr oft Pläne und Vorsätze. Wer am Morgen früh aufsteht, um vor der Arbeit noch eine Runde joggen zu gehen, profitiert an diesem Tag von zusätzlicher Energie. Während diese Vorstellung bei den einen euphorische Zustimmung auslöst, sorgt sie bei anderen für ein Augenrollen.

Nachteulen fällt es oft leichter, am Abend Sport zu treiben. Der Mythos, dass sich ein Workout vor dem Zubettgehen negativ auf den Schlaf auswirkt, hält sich jedoch hartnäckig. Was ist dran? Schlafexpertin Lia Blanckenhorn klärt auf.

Sowohl die Wissenschaft als auch die Praxiserfahrung zeigen, dass körperliche Aktivierung tagsüber einen tiefen, erholsamen Nachtschlaf begünstigen kann. Eine naheliegende Erklärung hierfür lautet, dass sich unser Körper durch Sport besser verausgaben kann und somit das Bedürfnis nach nächtlicher Erholung gesteigert wird, was wiederum in verlängerten Tief- und REM-Schlafphasen resultiert, die für einen guten Schlaf essenziell sind.

Diese Frage lässt sich nicht einheitlich beantworten. Jeder Mensch hat einen chronobiologischen Rhythmus und einen eigenen Schlafbedarf. Diese zwei Eigenschaften sind nach aktuellem Wissensstand genetische Veranlagung und somit nur wenig veränderbar. Für Lerchen wird das bevorzugte Zeitfenster von morgens bis früh nachmittags sein, für die Eulen wohl tendenziell von mittags bis abends. Studien zeigen unterschiedliche Resultate, wobei sich Forschende weitgehend einig sind, dass ein Workout am Abend, beispielsweise direkt nach dem Feierabend, durchaus profitabel für den Schlaf sein kann.

Warum ist das so?

Vermutlich weil es einen angenehmen psychischen Ausgleich bietet, um mögliche Probleme von der Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Jede Person ist sich selbst der zuverlässigste Ratgeber. Kommt jemand trotz Workout bis 21 Uhr anschliessend zu einem guten Schlaf, so spricht aus fachlicher Sicht nichts dagegen.

Wirkt sich ein Workout vor dem Schlafen in allen anderen Fällen eher negativ aus?

Es ist nicht ratsam, direkt nach dem getriebenen Sport ins Bett zu fallen. Körperliche Anstrengung regt das sympathische Nervensystem an, welches ebenfalls bei Stress aktiviert wird. Es kann bis zu mehreren Stunden dauern, bis die sympathische Aktivität wieder abflaut, wobei die Dauer individuell unterschiedlich ist. In jedem Fall sollte es zwischen Sport und Zubettgehen einen Puffer geben, die allgemeine Empfehlung lautet 60 bis 90 Minuten. Doch auch dies trifft nicht auf alle zu. Beobachte dich also selbst, überprüfe, ob vermehrte körperliche Anstrengung nach 20 Uhr Einfluss auf deinen Schlaf hat. Hast du ohnehin Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen, solltest du nach Möglichkeit Sport nach 20 Uhr vermeiden.