Wolf mit Gewehr verscheucht – «Perfide ist, dass er sich für den Schuss rechtfertigen muss»

Ein Bauer in der Surselva verscheuchte am 9. Oktober einen Wolf per Schussabgabe, wie die Südostschweiz (Bezahlartikel) am Dienstag berichtete. Der Bauer hatte den Wolf gesichtet, als er nach seiner Mutterkuhherde sah. Nachdem er erfolglos versuchte, den Wolf verbal zu verscheuchen, vergrämte er ihn mit einem Schuss aus seiner Jagdflinte. Der Wolf wurde dabei nicht getroffen. Im Anschluss zeigte sich der Bauer selber an.