Abriss statt Erhalt: Perlen der Vergangenheit – diesen Gebäuden trauert Luzern bis heute nach

Sie ist eine der beliebtesten Tourismusdestinationen der Schweiz: die Stadt Luzern. Attraktionen für die Millionen von Touristen gibt es in Luzern genug. Dies liegt nicht nur an der schönen geografischen Lage der Stadt, sondern auch an Bauten, wie etwa der Altstadt, Kapellbrücke, Museggmauer oder dem Löwendenkmal, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber auch das Luzerner Theater ist ein markanter Bau. Weil das Haus den heutigen Anforderungen nicht mehr genügt und etwa ab 2025 ausgehöhlt und renoviert werden müsste, soll ein Neubau her.