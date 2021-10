Beauty-Trend: Perlen gehören jetzt zum Make-up

Vor kurzem zeigte sich Machine Gun Kelly zum ersten Mal in einem Make-up-Look – und ging mit ihm gleich in die Vollen. An den VMAs war das Gesicht des Rappers grossflächig mit Perlen verziert. Einen Tag später zog Musikerin Grimes an der Met Gala nach. Und auch Sängerin Halsey blickte uns vor nicht allzu langer Zeit voller Perlen im Gesicht entgegen.