Pernille Harder und Magdalena Eriksson wechseln zum FC Bayern

Der FC Bayern steht offenbar vor einem Transfercoup. Medienberichten in Skandinavien zufolge sollen die dänische Weltklassespielerin Pernille Harder und die Schwedin Magdalena Eriksson vom FC Chelsea nach München wechseln. Beide Spielerinnen, deren Verträge in London auslaufen, hätten sogar schon in München unterschrieben, hiess es beim norwegischen TV2. Auch «Fotbollskanalen» berichtete.