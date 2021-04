Pioniertat : Perseverance wandelt Mars-Luft in Sauerstoff um

Eine weitere Premiere für die Nasa und den Mars-Rover: Es gelang, Kohlenstoff aufzuspalten und Sauerstoff zu gewinnen.

Der Mars-Ro­bo­ter Per­se­ver­an­ce ist ein High­tech-La­bor auf Rä­dern. Insgesamt sieben wissenschaftliche Instrumente sind in ihm verbaut.

Das Verfahren soll in Zukunft Astronauten das Atmen auf dem Roten Planeten ermöglichen.

Pioniertat: Der Rover Perseverance wandelte Kohlendioxid aus der Atmosphäre des Roten Planeten in Sauerstoff um.

Der US-Marsmission ist eine weitere Pioniertat gelungen: Der Rover Perseverance wandelte Kohlendioxid aus der Atmosphäre des Roten Planeten in Sauerstoff um, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch mitteilte. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt sei dieser Prozess nun auf einem anderen Planeten vollzogen worden.