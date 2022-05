Auch Hamilton rebelliert : «Persönliche Freiheit» – Kurioser Unterhosen-Protest von Sebastian Vettel

In der Formel 1 gibt es vor dem Rennen in Miami einen seltsamen Streit um das Tragen von Schmuck und privater Unterwäsche. Sebastian Vettel hält die harte Linie der Regelhüter für unnötig – und zeigt sich in Boxershorts.

1 / 5 Boxershorts über dem Rennanzug: Sebastian Vettel sorgt mit einer Protestaktion für Aufsehen. Twitter/@ESPN F1 Der F1-Pilot lehnt sich mit der Aktion gegen verschärfte Unterwäsche-Vorgaben der Rennleitung auf. Twitter/ @finnthedinorawr Hamilton protestierte derweil auf seine Weise: Er trugt provokativ viel Schmuck am Hals und an den Armen. Twitter/@ESPN F1

Darum gehts Mit Sebastian Vettel und Lewis Hamilton protestieren gleich zwei Superstars gegen die verschärften Kleider- und Schmuckvorschriften in der Formel 1.

Während sich Vettel in Unterhosen zeigt, trägt Hamilton am Freitag bei einer Pressekonferenz provokativ viel Schmuck.

Renndirektor Niels Wittich hatte angekündigt, strenger gegen das Tragen von Schmuck und nicht feuerfester Unterwäsche im Cockpit vorzugehen.

Am Freitagvormittag sorgte der Motorsport-Weltverband für Aufsehen. Formel-1-Rennleiter Niels Wittich gab bekannt, künftig das in der Formel 1 geltende Schmuckverbot sowie die Unterwäsche-Vorgaben schärfer zu kontrollieren. Das passt Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel offenbar gar nicht.

Der deutsche Pilot in Diensten von Aston Martin lief vor dem Start des ersten Freien Trainings in Miami mit einer über den Overall angezogenen Unterhose durch die Boxengasse. Ein klares Zeichen des Protests. «Das ist persönliche Freiheit. Wir sind alt genug, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Dann sollten wir das auch im Auto tun können», erklärte der 34-Jährige vor dem Premieren-Rennen seine Haltung.

Hamilton-Protest gegen Schmuckverbot

«Das ist sehr, sehr dumm», reagierte derweil Hamilton auf das Schmuckverbot. «Es ist fast ein Schritt zurück, wenn man bedenkt, welche Schritte vorwärts wir als Sport machen und welche wichtigen Themen wir haben, auf die wir uns konzentrieren müssen», meinte der Siebenfach-Weltmeister. Bereits zuvor erklärte der Brite immer wieder, einige Schmuckstücke an seinem Körper gar nicht entfernen zu können.

Zu seiner Medienrunde am Freitag erschien der 37-Jährige vollbehängt, trug mehrere Ketten um den Hals, auf beinahe jedem Finger einen Ring und gleich drei Uhren. « Die haben verschiedene Zeitzonen » , meinte Hamilton auf seine Uhren angesprochen.

Ernster Hintergrund

Als Grund für die Massnahmen gibt der Weltverband FIA an, dass Ringe, Ketten oder Piercings bei Notfällen unnötige Hindernisse für Ersthelfer und Ärzte darstellen könnten. Zudem könne Schmuck auf der Haut als Hitzeleiter die Schutzwirkung darüber liegender feuerfester Kleidung verringern. «Das erhöht das Risiko von Verbrennungen bei einem Feuer», heisst es. Nicht zuletzt berge der Schmuck selbst die Gefahr von Verletzungen und könnte bei Unfällen verschluckt werden.

Auch das Tragen handelsüblicher Unterwäsche, wie zuletzt angeblich noch bei einigen Fahrern gang und gäbe, ist unzulässig. Erlaubt ist nur Kleidung, die den Formel-1-Normen der FIA entspricht.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!