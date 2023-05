Tesla sieht sich mit Datenleck konfrontiert

Das Düsseldorfer «Handelsblatt» berichtete am Freitag, ihm seien insgesamt 100 Gigabyte vertrauliche Daten zugespielt worden, die aus den IT-Systemen Teslas stammen sollen.

Beim Elektroautohersteller Tesla hat es offenbar ein grosses Datenleck gegeben. Das Düsseldorfer «Handelsblatt» berichtete am Freitag, ihm seien insgesamt 100 Gigabyte vertrauliche Daten zugespielt worden, die aus den IT-Systemen Teslas stammen sollen. Darunter seien viele sensible und personenbezogene Informationen zu Kunden, Beschäftigten und Geschäftspartnern. Datenschutzbehörden aus Deutschland und den Niederlanden ermittelten bereits.

Ein Informant hatte sich laut «Handelsblatt» im April an die brandenburgische Datenschutzbehörden gewandt. In Grünheide in Brandenburg betreibt Tesla eine Grossfabrik. Sollten sich die Hinweise erhärten, «wäre die Angelegenheit aus datenschutzrechtlicher Sicht auch wegen der grossen Zahl der weltweit betroffenen Personen besonders schwerwiegend», sagte ein Sprecher der Datenschutzbeauftragten dem «Handelsblatt».