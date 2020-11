Bei einem Brand in Pratteln BL wurden am Montagnachmittag zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Das bestätigte die Baselbieter Polizei auf Anfrage. Das Video eines Leser-Reporters zeigt, den Start eines Helikopters der Rega beim Areal der ehemaligen Coop Verteilzentrale. «Es waren auch mehrere Polizeiautos und Ambulanzen vor Ort», sagt er.

Fahrlässiges Entfachen eines Feuers

Wie es in einer Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft vom Dienstagabend heisst, habe es im obersten Geschoss einer Liegenschaft am Gallenweg in Pratteln gebrannt. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, hat eine beteiligte Person den Brand bereits löschen können, wie es weiter heisst.