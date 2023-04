Mitten in Kreuzlingen …

In Kreuzlingen kam es am Freitagnachmittag an der Romanshornerstrasse zu einem Gewaltdelikt, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Das Opfer musste mit der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen werden, wie die Polizei angibt. Der Tatort wurde abgesperrt, die Romanshornerstrasse ist dort ebenfalls gesperrt. Weitere Details sollen später bekanntgegeben werden.