Frenkendorf BL: Person erheblich verletzt im Spital und viele Schäden nach Fluchtfahrt

An dieser Tankstelle in Frenkendorf BL stieg der Autodieb ein.

Ein Mann richtete am Freitagmorgen in Frenkendorf BL grossen Schaden an und verletzte mehrere Personen. Laut der Baselbieter Polizei stieg er gegen zehn Uhr in das Auto einer Frau ein, die gerade bei der Tankstelle an der Flachsackerstrasse bezahlte. Den erwachsenen Sohn der Frau, der auf dem Beifahrersitz sass, soll der Täter mit Körpergewalt aus dem Fahrzeug befördert haben.