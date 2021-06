Aare in Boningen SO : Person gerät unter Wasser und wird vermisst – Suchaktion im Gang

An der Aare in Boningen SO stehen derzeit Polizei und Rega im Einsatz. Sie suchen nach einer Person, die in der Strömung untergegangen ist.

Suchaktion an der Boninger Aare: Eine Person ist im Wasser untergegangen. News-Scout

Über der Aare in Boningen SO, im Bereich des Kraftwerks Ruppoldingen, kreist derzeit ein Rega-Helikopter. Die Polizei steuert mit einem Motorboot über das Wasser. Der Grund für den Einsatz: Gegen 14:40 Uhr ging bei der Alarmzentrale die Meldung ein, wonach eine Person in Schwierigkeiten geraten sei. Wenig später sei die Person offenbar untergegangen und werde nun vermisst, heisst es bei der Solothurner Kantonspolizei auf Anfrage. Derzeit seien umfangreiche Suchmassnahmen im Gang.

Die Polizei steht mit einem Motorboot im Einsatz. News-Scout

