Badi Olten SO : Person in Aare vermisst – Heli sucht in der Stadt Solothurn den Fluss ab

In der Aare bei Olten wird aktuell eine Person vermisst. Die Solothurner Polizei sowie die Rega stehen im Einsatz.

1 / 1 Am Dienstag nach dem Mittag soll gegenüber der Badi in Olten SO eine Person in der Aare untergegangen sein. Google Maps

Grosse Suchaktion in Olten: In der dortigen Aare wird aktuell nach einer vermissten Person Ausschau gehalten. Diese soll kurz nach 13.40 Uhr gegenüber der Oltner Badi im Fluss untergegangen und verschwunden sein. Die alarmierte Polizei hat zusammen mit der Rega sofort Patrouillen losgeschickt. Die Suchaktion in Olten läuft aktuell auf Hochtouren.



Wie Polizeisprecher Bruno Gribi gegenüber «Blick» sagt, wisse man aktuell nichts Genaueres über die Umstände. Man habe lediglich die Meldung zu einer vermissten Person erhalten.

Update folgt …

Aktivier jetzt den Bern-Push!