Herzogin Sophie von Edinburgh in tragischen Unfall verwickelt

Am Mittwoch kam es in London zu einem schweren Unfall – mit königlicher Beteiligung . Ein Polizeimotorrad aus der Begleitkolonne von Herzogin Sophie (58) kollidierte mit einer Passantin . Das berichten mehrere britische Medien, darunter die «Daily Mail».

Herzogin Sophie bedankt sich für die «schnelle Reaktion»

Erst am Samstag war die Royal zusammen mit ihrem Mann bei der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) in der Westminster Abbey anwesend. Am Dienstag zeigte sie sich an der Seite von Prinzessin Kate (41) bei einer Gartenparty im Buckingham-Palast.