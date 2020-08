Sattel SZ Grosseinsatz in Wohnquartier – Person ins Spital geflogen

Mitten in der Nacht kam es zu einem Polizeieinsatz in Sattel SZ. Eine Person wurde verletzt.

In der Nacht auf Dienstag ist es zu einem Polizeieinsatz in einem Wohnquartier in Sattel SZ gekommen. Florian Grossmann von der Kapo Schwyz bestätigt einen Zwischenfall in einem Einfamilienhaus. Eine Person sei verletzt und mit der Rega in eine ausserkantonale Klinik geflogen worden. Die genauen Umstände werden nun geklärt. Ein Spezialteam sei vor Ort.