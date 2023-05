Basel: Person musste an 1.-Mai-Demo vor Polizeiaufgebot urinieren

Rund 600’000 Franken habe der Polizeieinsatz in Basel gekostet. Die Polizei hätte zudem am 1. Mai 3652 Überstunden verbucht.

An der 1.-Mai-Kundgebung in Basel wurde der Block der Linksautonomen von der Polizei eingekesselt.

Gegen den Einsatz der Basler Polizei am 1. Mai sind am Donnerstag mehrere Rekurse und Feststellungsverfügungen eingegangen.

Mit einem massiven Polizeiaufgebot verhinderte die Basler Kantonspolizei am 1. Mai, dass es zu Sachbeschädigungen oder anderen strafbaren Handlungen an der bewilligten Kundgebung gekommen ist, indem sie kurz nach Abmarsch des Demonstrationszugs den sogenannten Schwarzen Block einkesselte und über 300 Personen, teils unter Zwang, einer Personenkontrolle zuführte. Dabei wurde auch mehrfach Reizgas eingesetzt. Die Personen im Kessel mussten mehrere Stunden ausharren.

Die Polizei habe beim Einsatz «in etlichen Fällen» gegen geltende Gesetze verstossen, sagt das 1.-Mai-Komitee. Dieses hat am Donnerstag Rekurse und Feststellungsverfügungen eingereicht, um die Rechte von Betroffenen zu sichern. Es berichtet gleich von mehreren anwaltlich dokumentierten Fällen, die es als «gesetzeswidrig und unmenschlich» bezeichnet. So sei eine Person vor dem versammelten Polizeiaufgebot dazu gezwungen worden, zu urinieren. Einem Bauarbeiter und einer Verkäuferin sei grundlos Reizgas in die Augen gesprayt worden. Beide hätten in der Folge in den Notfall gemusst. Und in den Kessel seien auch völlig unbeteiligte Passantinnen geraten. Insgesamt seien weit über 50 Fälle dokumentiert.