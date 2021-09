Unfall in Chiasso - Person reist auf Dach eines SBB-Zuges – schwer verletzt nach Stromschlag

90 Minuten mussten am späten Abend des 4. September 2021 die Passagiere eines Zuges von Mailand nach Zürich in Chiasso warten, bis sie weiterreisen konnten.

Stromschlag durch die Oberleitung

Die Passagiere und Passagierinnen müssen für ihre Weiterreise noch etwas Geduld aufbringen. «Jetzt kam die Polizei und die Feuerwehr», sagt der News-Scout. Ausserdem: In Chiasso gibt es kein spezialisiertes Personal, das das elektrische Problem des Zuges reparieren könne. Die Kontrolleure würden alles dafür tun, um die Reisenden «gesund an ihre Enddestination» zu bringen, ist auf einer Audio-Datei zu hören, die der News-Scout 20 Minuten zu Verfügung stellte. Im schlimmsten Fall rechnet er damit, in Chiasso übernachten zu müssen und seine Weiterfahrt nach Zürich erst am Sonntag antreten zu können.