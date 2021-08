Vibrio vulnificus - Person stirbt nach Bad in Ostsee – wegen fleischfressenden Bakterien

Im deutschen Schleswig-Holstein ist ein älterer Mensch nach einer Vibrionen-Infektion gestorben. Die Person sei vermutlich trotz offener Wunde und chronischer Vorerkrankungen in der Ostsee baden gegangen, teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Am 27. Juli sei sie dann im Spital gestorben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel war es in diesem Jahr der erste gemeldete Infektionsfall in dem Bundesland.