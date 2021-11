Uppsala (SWE) : Person stürzt bei Konzert von Abba-Coverband in die Menge – zwei Tote

Die Band spielte ein Konzert vor über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern als es zum tödlichen Vorfall kam. Die Polizei kann Absicht nicht ausschliessen.

Bei einem tiefen Sturz in einer Konzerthalle in Schweden während des Auftritts einer Abba-Cover-Band sind zwei Menschen gestorben. «Wir erhielten einen Anruf, dass jemand aus grosser Höhe entweder gesprungen oder in die Konzerthalle im Zentrum von Uppsala gestürzt sei», sagte Polizeisprecher Magnus Jansson Klarin am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP.