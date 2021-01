Am Samstag kurz vor 10.30 Uhr wurde beim Naturbad Riehen nahe Basel ein regungsloser Körper treibend im Fluss Wiese entdeckt. Es rückten sofort die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt und die Kantonspolizei Basel-Stadt sowie die Polizei Baden-Württemberg, die Feuerwehren Weil am Rhein und Lörrach und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Trotz sofort eingeleiteter Suchaktion, bei der auch eine Drohne der Feuerwehren Weil am Rhein und Lörrach zum Einsatz kam, konnte die Person nicht mehr gefunden und geborgen werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Am Mittag musste die Suche erfolglos beendet werden.