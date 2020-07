vor 1h

Laura und Matteo wollten heiraten

Person trotz Corona-Diagnose an Party – Paar muss Hochzeit absagen

Ein junges Paar wollte heiraten. Am Samstag ging es in einen Club in Grenchen, wo sich auch eine positiv auf Corona getestete Person aufhielt. Nun sind sie in Quarantäne statt vor dem Traualtar.

von Reto Heimann

Matteo und Laura hätten am Samstag heiraten wollen. Daraus wird aber nichts: Die beiden sitzen in Corona-Quarantäne. Sie waren in einem Club in Grenchen, an dem sich auch eine auf Corona positiv getestete Person aufhielt.

Weil sie aber in einem Club waren, in dem sich auch eine auf Corona positiv getestete Person aufhielt, mussten sie die Hochzeit absagen.

Nun müssen sie zehn Tage in Quarantäne.

Ihr Schaden beläuft sich auf Tausende von Franken.

Eigentlich hätte der Samstag Matteos und Lauras grosser Tag werden sollen. Mit einem grossen Fest mit 80 Eingeladenen hätten die beiden heiraten wollen. Weil sie aber in den Tagen davor an einer Party waren, an der sich auch eine infizierte Person aufhielt, wird nun daraus nichts: Matteo und Laura sitzen eine zehntägige Quarantäne ab. Der Kanton Solothurn hat für 280 Personen, die sich in zwei Clubs in Grenchen aufhielten, eine Quarantäne verordnet.

Der Regionalsender Tele M1 hat das Paar getroffen. Laura und Matteo reagierten betroffen auf die Quarantänenachricht: «Wir konnten es nicht glauben. Zuerst hielten wir das Ganze für einen blöden Witz. Schnell mussten wir aber realisieren, das dem nicht so ist und wir unsere Hochzeit absagen müssen», so Matteo.

«Nur noch frustriert»

Das Paar wurde vom Contact-Tracing-Team des Kantons Solothurn über die Quarantänemassnahme informiert. Die Enttäuschung bei Laura ist riesig: «Wir zittern seit Februar, ob wir die Hochzeit überhaupt durchführen können.» Sie hätten immer daran geglaubt, dass es mit der Hochzeit klappt. «Wenn man dann wegen einer so verantwortungslosen Person die Hochzeit einen Tag vorher absagen muss, ist man nur noch frustriert», sagt Laura.

Mit der Absage verbunden ist ein finanzieller Schaden. Zwar hätten sich viele Dienstleister kulant gezeigt, aber: «Wir sprechen da auch von frischen Blumen, die kaputtgehen. Von bereits eingekauften Lebensmitteln wie der Hochzeitstorte, die schlecht wird», sagt Laura. Und Matteo ergänzt: «Viele unserer Gäste haben auch bereits Hotelzimmer gebucht.»

Schaden von Tausenden Franken