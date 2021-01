«Eine Person, die gedroht hat, sich möglicherweise etwas anzutun, will nicht aus dem Haus kommen», sagt Mediensprecherin Lena Zurbuchen.

Ein Leser meldete am Mittwochabend im Berner Stöckacker ein grosses Polizei- und Feuerwehraufgebot. Vier Feuerwehrautos und rund zehn Polizeiautos seien seit etwa zwei Stunden im Einsatz, so der Leser. Die Kantonspolizei Bern bestätigt das Aufgebot. «Eine Person, die gedroht hat, sich möglicherweise etwas anzutun, will nicht aus dem Haus kommen», sagt Mediensprecherin Lena Zurbuchen.