Die Verwandlung von Lily James in Pamela Anderson aus den Neunzigern

Definierte Muskeln, schlank aber mit Kurven – der Anblick von Pamela Anderson in ihrem roten Badeanzug bleibt vielen unvergessen. Als Lily James (32) die Hauptrolle für die Serie «Pam and Tommy» ergatterte, blieben ihr genau vier Monate vor Drehstart, um in «Baywatch»-Form zu kommen. Dafür engagierte sie Star-Trainer Matt Bevan.

Keinen Zucker oder Alkohol

Nicht nur beim Sport musste Lily James vollen Einsatz geben, auch ihre Ernährung musste sie umstellen. Sie verzichtete komplett auf raffinierten Zucker, Alkohol gab es wenig und wenn, dann nur am Wochenende. «Wer so viel trainiert, muss auch genügend essen. Ich schickte ihr leichte Rezepte für drei Mahlzeiten am Tag, zudem gabs zwei kleine Snacks morgens und nachmittags», erklärt Matt. Sein Tipp: So viele Proteine und Gemüse wie möglich – und diese in allen Farben des Regenbogens.