Zürich: Personalbeben am Zürcher Unispital geht weiter – Gregor Zünd tritt ab

Das Universitätsspital Zürich (USZ) sucht einen neuen CEO: Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, wird Gregor Zünd auf Ende Juli 2023 seinen Chefposten abgeben und auf Oktober das Spital endgültig verlassen. Künftig wolle er sich verstärkt anderweitigen Tätigkeiten wie Mentoring widmen sowie in Stiftungs- und Verwaltungsräten tätig sein, wie das Unispital in einer Medienmitteilung schreibt. Zünd war seit dem 1. April 2016 Vorsitzender der Spitaldirektion und CEO des Universitätsspitals.